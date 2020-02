Gianluca Zambrotta ha concesso una intervista esclusiva a Il Giornale spaziando fra tante tematiche. «La Juve vuole rialzarsi subito dopo il ko di Verona, mentre il Milan deve cancellare il secondo tempo del derby: sarà una grande partita. Per i rossoneri la Coppa Italia può diventare un traguardo importante per andare in Europa, visto che non sono attrezzati per arrivare in Champions. E poi vincere aiuta a vincere. Sarri ha problemi? Ma restano loro la squadra da battere».