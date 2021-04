Continua a infiammarsi il dibattito sull'estetica del gioco del calcio, incarnato anche da alcuni ex allenatori della Juventus. Bisogna cercare di giocar bene o inseguire solo il risultato? Sulla questione è intervenuto in collegamento con Sky Sport un ex giocatore della Juve, attualmente procuratore, ossia Marco De Marchi, che vestì il bianconero a inizio anni Novanta. Così De Marchi: "Sto con Allegri, sto con Conte. Nello sport agonistico l'unica cosa che conta è vincere. Poi consolidandosi negli anni ci sta provare a impostare qualcosa di esteticamente più bello."