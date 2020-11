Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport Leonardo Spinazzola ha avuto modo anche di tornare con la mente e le parole alla sua esperienza alla Juventus, nella quale ha potuto condividere campo e spogliatoio con alcuni tra i giocatori più importanti del calcio italiano e non solo: "I più forti con cui ho giocato? Cristiano Ronaldo, e poi vado pazzo per Douglas Costa. Solo che nelle partitelle di allenamento a vincere era sempre chi aveva in squadra con sé Giorgio Chiellini". Il terzino oggi della Roma svela dunque il dominio tecnico del capitano bianconero alla Continassa.