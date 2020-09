L'ex difensore della Juventus e attuale allenatore della Sambenedettese Paolo Montero, uruguayano come Luis Suarez ed Edinson Cavani, ha parlato a Sky Sport: "Sono due mostri tutti e due, ma per giocare insieme a Ronaldo serve di più una punta che porti via gli uomini per gli inserimenti di CR7. Come Suarez. Cavani invece si muove più liberamente sul fronte d'attacco come Ronaldo. Il portoghese al Real si trovava benissimo con Benzema che lo rendeva libero di muoversi in avanti. Suarez non conosce il calcio italiano come Cavani? A questi livelli ti adatti subito. E poi noi uruguayani abbiamo le vostre stesse origini, è facile abituarci in Italia".