Sulla Gazzetta dello Sport di oggi Alberto Zaccheroni, allenatore della Juventus nella seconda parte della stagione 2009-2010, commenta la conferenza stampa di ieri di Andrea Pirlo, ponendo l'accento sulle sue idee di calcio: "Calcio propositivo? Giusto, questa è l'unica strada. In Europa ma anche in Asia, dove alleno io (è stato c.t di Giappone ed Emirati Arabi, ndr). Il Bayern, per fare questo, teneva una linea di difesa altissima contro Neymar, Mbappé e Di Maria. Chi altro lo avrebbe azzardato? Al contrario, guardate l'ultimo Barcellona: la qualità del palleggio è calata e soprattutto non c'era più la capacità di un tempo di recuperare il pallone".