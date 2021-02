L'attaccante del Monza Dany Mota, ex Juventus Under 23, nonostante la cessione non ha perso la speranza di giocare con Cristiano Ronaldo. Intervistato da O Jogo, l'attaccante classe '98 ha svelato: "Sogno ancora di giocare insieme a CR7 anche se non sono più alla Juventus. Tutti sappiamo che lo sta facendo e che ha fatto, sono rimasto sorpreso quando appena arrivato a Torino lui sapeva già chi fossi. Mi ha riempito di consigli per diventare come lui. Ancora non ho la sua maglia, magari me la darà quando giocheremo insieme".