Zibì Boniek non è uno che le manda a dire. Ed è sempre attento alle vicende del calcio italiano, al quale è stato molto legato da giocatore, alla Juventus e anche alla Roma. Sulle colonne di Libero l'attuale presidente della Federcalcio polacca ha espresso un commento molto netto sulla lotta scudetto nell'attuale Serie A. La Juventus è un po' in difficoltà, l'Inter pure. Davanti in classifica ci sono altre squadre, tra cui il Milan ancora imbattuto. Questo però il commento di Boniek: "Il Milan non ha le carte in regola per vincere il tricolore? Se i rossoneri arrivano quarti, è un successo".