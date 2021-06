Lorenzo Ariaudo, difensore cresciuto nella Juventus che arrivò pure a giocare in prima squadra nella stagione 2008-2009, oggi sta per compiere 32 anni e si ritroverà senza squadra dato che non rinnoverà il contratto in scadenza col Frosinone. Dove si accaserà adesso il difensore torinese, prezioso in Serie B per la sua duttilità? Secondo la Gazzetta dello Sport la sua destinazione può essere il Parma, appena retrocesso in B ma con ambizioni di pronta risalita. Sarebbe davvero un contesto importante per Ariaudo, se si dovesse concretizzare l'operazione.