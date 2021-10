A poche ore da Juventus-Roma, queste le dichiarazioni di un ex bianconero come ​negli studi Sky: "Per vincere lo scudetto serve che torni DybalaIo sono convinto che la Juve abbia un problema in attacco, senza Dybala l’attacco della Juve è meno forte di quello di Roma, Inter, Milan e Napoli. Bisogna recuperarlo in fretta! Pallone d'oro? Se devo dare due vincitori dicoperché vincere gli europei in quel modo ha il suo perchè. Jorginho ha anche vinto la Champions. Haaland nonostante sia giovane meriterebbe già di vincerlo per quello che ha fatto vedere."