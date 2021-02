L'ex attaccante della Juventus Nanu Galderisi ha commentato il digiuno di Ronaldo che non segna da tre partite: "Nelle ultime partite si vedeva subito che non aveva quella cattiveria per fare gol - ha detto a Sky Sport - E iniziava a palleggiare, a giocare per la squadra, a spostarsi nella zona meno pericolosa e in questo momento gli manca quello scatto in più per arrivare al momento giusto. Ma uno come lui, anche se non in condizione, più sta vicino alla porta e più può sfruttare le sue qualità".