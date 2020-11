Molti gli argomenti toccati da Mauro German Camoranesi, ex campione della Juventus e vincitore di un Mondiale con l'Italia, nella sua intervista a Tuttosport. Tra essi, il confronto tra due giocatori dominanti in Serie A. Ecco cos'ha detto Camoranesi: "Ronaldo è un extraterrestre: pazzesco! Lui e Messi hanno segnato un’epoca alzando l’asticella del calcio moderno con una costanza straordinaria. Fa impressione pensare che CR7 abbia segnato 746 gol. Ibrahimovic? Continua a fare la differenza in Serie A, sono convinto che altrove non sarebbe la stessa cosa. Scudetto Milan? No, non basterà Ibra..."