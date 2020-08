Dopo aver militato nella Juventus per due stagioni, Paulo Sousa si trasferì al Borussia Dortmund per poi tornare in Italia, all'Inter, dove divise lo spogliatoio anche con un giovane Andrea Pirlo. Ecco cos'ha detto il portoghese a Tribuna Expreso nel giorno del proprio 50esimo compleanno: "Prima che Lippi firmasse con l'Inter ero destinato a partire perché non mi trovavo più bene in squadra. Con il suo arrivo e il suo approccio, identico a quello che aveva alla Juve, ho deciso di restare. Potevo essere la sua prima scelta a centrocampo, ma non è stato così. Le mie prestazioni furono condizionate dal mio umore non buono, e questo non mi permetteva di pensare a molte cose, soprattutto agli altri. Pirlo giocava ancora da 10 al tempo, ma aveva difficoltà nel cambio di passo. E Ancelotti, geniale, ha deciso di abbassarlo nel ruolo di play affiancandogli Gattuso e Ambrosini per dargli stabilità fisica."