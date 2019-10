L'ex esterno della Juventus Paolo De Ceglie riparte da Miami Beach. Il giocatore, in bianconero per tre periodi diversi nel 2006-07, dal 2008 al 2014 e nel 2015, secondo Sky Sport sta per firmare un contratto con il club degli States fino al 2022. Dopodiché potrebbe anche iniziare una nuova carriera da dirigente nel club.