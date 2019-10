Leonardo Spinazzola si lega una stagione in più alla Roma. L'ex juventino, entrato nell'affare legato all'arrivo di Luca Pellegrini (poi girato in prestito al Cagliari), aveva firmato fino al 2023 appena arrivato in giallorosso, contratto ora prolungato fino al 2024 come conferma la Roma all'interno del progetto di bilancio del club: ""Sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Dzeko, fino al 30 giugno 2022, Fazio, fino al 30 giugno 2021, Zaniolo, fino al 30 giugno 2024, e Under, fino al 30 giugno 2023, e Spinazzola, fino al 30 giugno 2024".