C'è un ex allenatore della Juventus particolarmente ambito in Europa, anche perché è stato capace di restituire ai bianconeri una dimensione internazionale: parliamo ovviamente di Massimiliano Allegri, in grado di gestire un grande spogliatoio e portarlo avanti in un ciclo vincente per più di una o due stagioni. Ed ecco che il Paris Saint-Germain, con l'attuale tecnico Tuchel perennemente in bilico, secondo i media francesi ha contatto Allegri, ma lui si è rifiutato perché sta aspettando una chiamata dall'Italia: la chiamata (Antonio Conte permettendo) dell'Inter.