Giancarlo Marocchi, opinionista Sky ed ex centrocampista anche della Juventus, ha elogiato Giacomo Raspadori, il giovane attaccante del Sassuolo che ha messo a segno la doppietta che ha ribaltato il Milan a San Siro. Marocchi ieri sera ha tirato fuori un paragone davvero molto importante e lusinghiero: "Raspadori mi è piaciuto tanto. Ha movenze che ricordano Sergio Aguero: non c’è bisogno di essere alti e grossi per prendere posizione e colpire in area, lui è molto velenoso".

Aguero, peraltro, è un parametro zero di lusso che può far gola a tanti club quest'estate.