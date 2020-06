1









Mauricio Isla ha rescisso consensualmente il contratto col club turco del Fenerbahce. Il nazionale cileno, 31 anni ex Juventus e Udinese, è in trattativa per andare a giocare in Argentina con il Boca Juniors. Potrebbe così raggiungere Carlitos Tevez, l'altro ex Juve passato agli Xeneines nelle scorse stagioni.



Oggi, 12 giugno, è anche il compleanno di Mauricio Isla. Un giocatore da cui i bianconeri si aspettavano certamente di più, ma che complici gli infortuni non ha dato ir sultati sperati. Auguri!