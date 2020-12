Ex juventini a confronto. In occasione della campagna di sensibilizzazione contro il razzismo, la Uefa ha prodotto un documentario, Outraged, nel quale Paul Pogba intervista Moise Kean. L'attaccante oggi al Psg ha raccontato di essere stato protagonista di un episodio razzista ai tempi della Juve: "Eravamo a Cagliari e sentivo gli oh oh ho del pubblico avversario, era il modo per indicarmi come 'scimmia'. Volevo fare qualcosa, così segno su cross di Bentancur, vado sotto la curva rossoblù e allargo le braccia come a dire 'Io sono così, sono nero e sono quello che sono'.