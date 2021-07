Nelle prossime settimane c'è un ex Juventus che potrebbe tornare in Italia. Si tratta di, centrocampista centrale che è entrato nel mirino del Cagliari. Lo racconta Sky Sport, secondo il quale c'è una trattativa in corso tra i rossoblù e il giocatore del Southampton, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Fulham in Championship. La Juve è sullo sfondo, la Serie A potrebbe essere di nuovo il presente di Mario Lemina.