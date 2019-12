Moise Kean potrebbe rientrare in Italia. L'ex attaccante della Juventus, ceduto in estate all'Everton, sta faticando a trovare spazio in Premier League anche se con l'arrivo di Carlo Ancelotti la situazione è leggermente migliorata: subentrato tre giorni fa, oggi è partito da titolare nella seconda vittoria consecutiva dei Toffees. Secondo Tuttosport, Moise è entrato nel mirino della Roma che è alla ricerca di un vice Dzeko. Kean e la Juve potrebbero rincontrarsi quindi, ma stavolta da avversari.