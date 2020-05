Se il Milan dovesse cedere Gigio Donnarumma, starebbe pensando a un ex Juventus per la porta: secondo la stampa inglese, infatti, in casa rossonera è spuntata l'idea Neto che in Italia ha giocato anche con la maglia della Fiorentina. Ex vice di Buffon, il portiere oggi è al Barcellona e piace anche all'Arsenal. Su Donnarumma, invece, è sempre vigile Fabio Paratici: il portiere piace da tempo e rappresenta l'investimento ideale per il futuro, ma un tentativo verrà fatto solo in caso di offerte irrinunciabili per Szczesny.