Un brasiliano in Argentina? Può essere Buenos Aires la prossima tappa di Dani Alves, oggi capitano e... numero dieci del San Paolo. L'ex terzino della Juventus è entrato nel mirino del Boca Juniors, che ha già avviato i contatti: secondo TNT Sports la trattativa è a buon punto e il giocatore potrebbe presto sbarcare in Argentina. Insieme a lui, è in arrivo anche Gabigol, oggi al Flamengo e vecchia conoscenza del calcio italiano, dove non ha lasciato il segno con la maglia dell'Inter.