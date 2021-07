può tornare in Italia. L'ex difensore della Juventus è svincolato dopo l'esperienza in Qatar e nel suo futuro potrebbe esserci il Bologna. Lo racconta il Corriere dello Sport, secondo il quale i rossoblù sono alla ricerca di un difensore d'esperienza e hanno puntato proprio Benatia. Il giocatore piace molto a Mihajlovic, e i contatti sono stati già avviati ma per trasferirsi a Bologna deve prima abbassarsi l'ingaggio netto di circa 2 milioni di euro all'anno.