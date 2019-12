Due stagioni alla Juventus per Roberto Pereyra, 68 partite e 6 reti in bianconero, con i quali ha conquistato anche due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Nei giorni scorsi l'argentino, oggi al Watford, ha detto che vorrebbe tornare in Serie A: secondo la stampa inglesi ci sarebbe già alcuni club sulle tracce del Tucumano.