Il brasiliano Romulo, che in carriera ha giocato pure nella Juventus nella stagione 2014-2015, ha parlato a Sportitalia dei due giocatori protagonisti dell'operazione di mercato a centrocampo tra i bianconeri e il Barcellona: "Arthur lo conoscevo già quando era in Brasile, è un giocatore veramente forte, che ha vinto la Libertadores in Brasile e non è poco. Sa gestire molto bene il pallone come Pjanic, però secondo me sa difendere un po' di più rispetto a Pjanic, quindi sicuramente darà qualcosina in più. Spero che si adatti al mondo Juve, che non è un mondo semplice, però ha tutte le doti per farlo".