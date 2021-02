L'ex portiere della Juventus Neto sta vivendo una situazione particolare al Barcellona. Relegato al ruolo di vice ter Stegen, il brasiliano vorrebbe lasciare il club spagnolo per giocare con continuità. Secondo la stampa spagnola però nel mercato di gennaio Neto è stato bloccato da Koeman che non intende farlo partire. In estate potrebbe rivedere i piani e pensare alla cessione del portiere, che il Barça valuta non meno di 15 milioni di euro.