Patrick, allenatore deled ex centrocampista - tra le altre - della Juventus, è risultato positivo al coronavirus e non potrà assistere dalla panchina al match contro il Tottenham di Antonio Conte in programma oggi. "Possiamo confermare - si legge sul sito del Crystal Palace - che il manager Patrick Vieira è in autoisolamento dopo aver restituito un test positivo per il Covid-19 e sarà assente per la partita di oggi contro il Tottenham. Il vice allenatore Osian Roberts sostituirà Vieira per la partita di oggi".