L'ex terzino della Juventus Alessandro Birindelli ha parlato del momento della Juve e del debutto di Federico Chiesa, che alla prima presenza ha preso subito un cartellino rosso: "I tanti giovani tra campo e panchina sono un segno della voglia di programmare, confermata anche dalle parole di Agnelli - ha detto Birindelli ha Radio 24 - L'allenatore ha idee ma bisogna lavorare tanto per svilupparle, con tante partite in poco tempo avrebbe potuto fare scelte diverse. Chiesa? Era un esordio difficile, soprattutto sul piano emotivo. E' un ragazzo sfacciato quando gioca ma comunque molto giovane, in campo ha bisogno di spazio e se fatica se trova traffico".