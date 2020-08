Marco De Marchi, che da giocatore ha militato nella Juventus a inizio anni Novanta, ha pienamente promosso Andrea Pirlo ai microfoni di Radio Sportiva: "Io amo arrivare al piano più alto attraverso un percorso, poi ci sono le eccezioni con quei personaggi che nascono 'imparati'. Pirlo ha queste caratteristiche. È una grande persona, ha grande carisma, non avendo mai allenato sta cercando di comporre il proprio staff con altri allenatori per riuscire a trasmettere al meglio quello che vuole alla squadra. Negli anni Andrea ha ottenuto il rispetto da parte di tutti, credo che il rischio di non essere autorevole nello spogliatoio sia flebile."