Riproponiamo alcune delle dichiarazioni di Fabio Capello su Andrea Pirlo a Sky Sport che vi abbiamo illustrato ieri sera: "Quando ho lavorato con lui in tv ha dimostrato di avere idee chiare e una spiccata personalità che farà valere anche nello spogliatoio. [...]. Quello che deve far vedere è che tutti sono importanti ma nessuno indispensabile. Quando Berlusconi mi chiamò ad allenare il Milan tutti erano pronti a saltarmi addosso perché dicevano 'Ecco, hanno scelto uno yes man', Pirlo dovrà aspettarsi pure questo". ".