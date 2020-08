L'ex juventino Massimo Mauro commenta così la possibile cessione di Paulo Dybala: "Dopo le partite come quella contro il Lione sono tutti importanti e nessuno indispensabile - ha detto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Gli incedibili non esistono. Se è un affare cederlo perché non farlo? L'ideale per l'attacco della Juve sarebbe trovare un giovane Lewandowski. E in più, prendere Malinovskyi dall'Atalanta". Intanto Dybala continua a trattare il rinnovo con la Juventus, i contatti vanno avanti da prima del lockdown ma la fumata bianca ancora non arriva.