Il Genoa è in cerca di un allenatore e uno dei candidati per la panchina ligure è un ex Juventus: Massimo Carrera, giocatore bianconero negli anni Novanta e assistente di Antonio Conte quando quest'ultimo allenava la Juve. Carrera attualmente allena l'Aek Atene, ma ​secondo il Corriere dello Sport il suo nome è in lizza oltre a quelli di Roberto D'Aversa, oggi esonerato dal Parma, e Rolando Maran. Nell'ultima stagione, il Genoa è stato allenato da Andreazzoli, Thiago Motta e Nicola, che l'ha condotto alla salvezza all'ultima giornata.