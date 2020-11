L'ex giocatore della Juventus e attuale presidente della Federcalcio polacca Zibì Boniek ha commentato così la situazione delicata di Paulo Dybala, con un rinnovo in stand by e il posto da titolare ormai perso: "Le grandi squadre oggi non possono pensare di avere soltanto undici titolari - ha detto a Libero - Capisco che Paulo voglia giocare sempre, ma non è possibile. Per me è comunque un giocatore fantastico in grado di far vincere ogni tipo di partita. Io lo terrei stretto, sarebbe titolare ovunque".