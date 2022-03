Neto, ex portiere della Juventus, ora in forza al Barcellona è finito nel mirino di due club inglesi. Il portiere classe 1982 stando a quanto riferisce Sport piace a Everton e Aston Villa. Il giocatore in carriera ha vestito anche la maglia della Fiorentina, poi il trasferimento alla Juventus, il passaggio al Valencia ed ora è in forza al Barcellona dal 2019. Ora per il giocatore sirene da Everton e Aston Villa.