L'ex calciatore della Juve Eljero Elia ha annunciato ai microfoni di ESPN il suo ritiro dal calcio giocato. L'olandese non ha vissuto un periodo brillante a Torino, contando appena 5 presenze.'Lascio il calcio, è arrivato il momento di far sapere a tutta l'Olanda che non giocherò più. Ora sono così occupato'.