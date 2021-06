Patrick Vieira, ex centrocampista francese, perno tra le tante della Juventus di Fabio Capello, ha parlato alla tv inglese dell'Italia in questi Europei: "Le prime due partite giocate dagli Azzurri sono state facili. Certo, devi sempre battere chi ti trovi davanti, ma ho ancora dei dubbi che possano arrivare in finale. Secondo me mancano ancora di intensità, ritmo e potenza per essere ancora più pericolosi in attacco, quindi aspetterò ancora per giudicare. Per prendere in considerazione l'Italia come finalista di Euro 2020 penso sia un po' presto".