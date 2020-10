Ecco alcune delle dichiarazioni di Massimo Mauro a Tuttosport: ​"Vedo la Juve favorita sull'Inter perché ha dimostrato di saper gestire meglio i momenti di difficoltà. E poi c'è l'Atalanta: ormai la sua non è solo autostima, è qualcosa di più. Lazio, Milan, Napoli e Roma stanno due gradini sotto. La Champions? Per me la Juve ha più chance dell'anno scorso perché City, Liverpool, Real e Barça sono meno forti". E su alcuni nuovi acquisti: "Sono curioso di vedere Chiesa e Kulusevski: hanno tutte le caratteristiche per imporsi in una grande squadra. Arthur sa gestire meglio il pallone rispetto a una classica mezzala come Bentancur. Morata farà molta panchina".