Nizza in questi giorni sta facendo parlare di sé per la partenza del Tour de France. Ma oggi anche i riflettori del calcio si sono spostati sul centro principale della Costa Azzurra, grazie a una battuta dell'allenatore del Nizza Patrick Vieira, ex centrocampista anche della Juventus, sul futuro di Lionel Messi, al centro di un caso al Barcellona e accostato in queste ore alla Juventus: "Se Messi venisse qui sarebbe un naturale miglioramento per lui... per quanto riguarda la qualità della vita!". Se c'è però una squadra francese che potrebbe essere una destinazione per il fuoriclasse argentino, quello è il Paris Saint-Germain.