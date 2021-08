L'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan Aldo Serena ha parlato della cessione dida parte dell'Inter, spiegando che: "E' stato un delitto rompere una coppia così affiatata come quella tra Lukaku e Lautaro Martinez - ha detto Serena in un'intervista a Tuttosport - avevano un'intesa perfetta e prospettive a lunghissimo termine. E' stata una mazzata! Era un meccanismo perfetto che non andava toccato, nemmeno durante una partita; figuriamoci per sempre...".