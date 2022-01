Un tifoso d'eccezione all'ad assistere a Juventus Sampdoria:, ex centrocampista che in bianconero ha disputato 95 partite e segnato 13 gol dal 2010 al 2015 ed è stato grande protagonista soprattutto del primo scudetto vinto con Antonio Conte, prima che gli infortuni lo frenassero. Come dimostra la foto postata su Instagram, "Pepinho" è in tribuna.