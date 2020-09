Un ultimo saluto ai vecchi compagni prima di iniziare la nuova stagione. Miralem Pjanic ieri ha fatto una toccata e fuga a Torino, come riporta Tuttosport, pranzando in un famoso ristorante in riva al Po. Il centrocampista bosniaco era risultato positivo al Covid, e dopo aver osservato la quarantena di due settimane ha deciso di andare a trovare qualche amico a Torino e ora è atteso a Barcellona per la nuova avventura in Catalogna. E chissà se incrocerà Suarez e parleranno di Juve...