Nel prepartita della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, l'ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha espresso il suo parere su un paio di rimpianti bianconeri degli ultimi decenni: "Tra Thierry Henry e Kingsley Coman (titolare stasera nel Bayern, ndr) a Torino hanno un problema con le fasce offensive. I giovani bisogna saperli aspettare, magari non subito hanno la personalità giusta per imporsi". Henry militò alla Juve nel 1999, con Ancelotti in panchina, mentre Coman ha vestito il bianconero nella stagione 2014-2015, la prima di Allegri in panchina.