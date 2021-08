Dalla Spagna fanno sapere che il mancato rinnovo di Leo Messi con il Barcellona è legato anche al non arrivo di, che nella giornata di oggi è volato in Inghilterra per firmare con il Tottenham. Lo racconta Mundo Deportivo, secondo il quale è stato proprio Messi a chiedere l'acquisto del difensore per il quale la Juve incasserà 16 milioni. L'offerta del Barça era di 40 milioni più bonus, ma gli Spurs l'hanno superata arrivando a 50 più 5 di bonus.