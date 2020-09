Claudio Gentile, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, non ha risparmiato aspre critiche alla mentalità difensiva vigente nel calcio di oggi: "Un tempo gli allenatori dicevano: 'Oggi quello è tuo' e lo marcavi. Oggi i difensori non hanno più il riferimento dell'avversario. Non voglio dire che sia tutto sbagliato, ma questo ha impoverito la nostra scuola. Ad esempio, il gran gol di Ronaldo contro la Sampdoria: bellissimo, solo lui poteva andare in cielo e colpire così di testa, ma il gesto è perfetto perché i difensori glielo permettono. Il difensore (Murru, ndr) non lo guarda mai. Io avrei difeso col il gomito e con il corpo, gli avrei sporcato l'azione invece di lasciarlo totalmente libero. Oggi ci pensano in pochi."