Moreno Torricelli, ex terzino della Juventus, nel prepartita di Juve-Sassuolo su JTV ha espresso la sua opinione su un giovane collega impegnato stasera dal 1': "Di Gianluca Frabotta mi sta piacendo tanto la personalità che mette in campo, contro il Milan ha fatto una buonissima partita, attaccando e scendendo moltissimo sulla fascia. Si è ritrovato protagonista per l'infortunio di Alex Sandro ma sta crescendo molto bene, mettendoci qualcosina in più partita dopo partita, sinonimo che lavorato molto bene. Se Pirlo gli dà fiducia è perché ha le giuste qualità e anche stasera farà un'ottima partita".