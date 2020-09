Claudio Tardelli rinuncia alla candidatura per la presidenza dell'Associazione italiana calciatori ed entra in Federcalcio: come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex juventino infatti sarà il responsabile del nuovo centro tecnico che nascerà a Roma sui terreni del Salaria Sport Village dopo un accordo con il Comune. Un centro sportivo simile a quello di Coverciano, dedicato alle nazionali giovanili con Tardelli a capo di tutto. Un ritorno in azzurro per l'ex ct, che aveva guidato l'Under 21 vincendo l'Europeo del 2000.