L'ex allenatore, tra le altre, di Udinese, Milan e Juventus Alberto Zaccheroni, ha fatto il suo pronostico per lo scudetto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Vedo sempre la Juve davanti alle altre squadre, soprattutto per le alternative che ha". Rosa lunga quella di Pirlo, alla quale però manca ancora qualcosa: dal mercato infatti dovrebbero arrivare almeno un terzino destro (potrebbe arrivare un rinforzo anche dall'altra parte in caso di cessione di uno tra Alex Sandro e Pellegrini), e un centravanti per completare il tridente con Ronaldo e Dybala.