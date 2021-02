Potrebbe iniziare una nuova avventura per l'ex juventino Kingsley Coman. Con il contratto in scadenza nel 2023 e qulche problema sul rinnovo, secondo la Bild il Manchester United ha messo gli occhi sull'attaccante francese, per il quale sarebbe pronto addirittura un contratto da 15 milioni di euro a stagione. Segno che i Red Devils fanno sul serio per Coman, ma devono prima convincere il Bayern a farlo partire.