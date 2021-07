Con Takheiro Tomiyasu a un passo dal Tottenham di Fabio Prataici, ildeve muoversi alla ricerca di un difensore in grado di sostituirlo. Nella lista di Sinisa Mihajlovic ci sono il calciatore del Torino Lyanco ma soprattutto l'ex centrale della Juventus. Il marocchino con cittadinanza francese, come riporta il Corriere dello Sport, tornerebbe volentieri in Serie A: attualmente è svincolato dopo aver terminato l'avventura ​all'Al-Duhail, ma per vestire la maglia del Bologna dovrebbe ridursi l'ingaggio e accettare meno dei due milioni richiesti.