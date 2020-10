Marco Marchionni è il nuovo allenatore del Foggia, al posto di Vincenzo Maiuri, via per contrasti con la dirigenza come Ezio Capuano. L’ex ala destra di Empoli, Parma e Juventus è alla prima esperienza come tecnico, dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di allenatore in seconda nella Carrarese guidata da Silvio Baldini.